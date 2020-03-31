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31.03.2020 - 09:29 |

Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Corona virüs tehdidinin tüm dünyayı etkilemesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından bir araya getirilen Bilim Kurulu bugüne kadar alınan birçok corona virüs tedbirinin altına imza attı. Atılan imzaların altında okulların kapanması, yurt dışı seyahatlerin yasaklanması, Yurt dışından dönenlere 14 gün karantina uygulanması gibi birçok konuda tavsiyeler Bilim Kurulu tarafından verildi. Peki Bilim Kurulu Üyeleri arasında kimler yer alıyor? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinin tamamı...

Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Corona virüs salgının ortaya çıkması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından birçok konuda uzman olan bir ekip bir araya getirildi. Son günlerde çok fazla telaffuz edilen Bilim Kurulu'ndan bahsediyoruz elbetteki. Corona virüs karşısında bugüne kadar alınan birçok tedbirin altına imzasını koyan Bilim Kurulu üyeleri arasında Dünya Sağlık Örgütüne tavsiyelerde bulunan doktorların yanı sıra pandemik hastalıklar konusunda uzmanlaşmış isimlerde Bilim Kurulu içerisinde yer alıyor. Peki Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir...

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU HAKKINDA!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 31 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Bakan tarafından verilen talimat doğrultusunda alanında uzman çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyesi 26 kişi kurula davet edildi. Türkiye’nin "önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler" tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakana bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Üye sayısı ilk kurulduğunda 26 kişiden oluşurken daha sonra 31 kişiye çıkarıldı.

Kurul üyeleri Ocak ayında kurulduğundan beri her gün Ankara'da Sağlık Bakanlığı binasında 13.30'da toplanmakta, alınan kararlar kamuoyunda paylaşılmaktadır. Virüs salgını nedeniyle sürekli online toplantılarla da biraraya geldikleri gibi üniversitelerdeki görevlerine devam etmektedirler. Kurul salgının etkilerinin kırılmasına yönelik mücadele kararlarını almakla beraber; sosyal medya, televizyon ve gazeteler aracılığıyla bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini görevini de üstlenmektedir.

Bilim Kurulu şu ana kadar, Çin'deki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye taşınması, yurtdışı uçuşların yasaklanması, ülke kara sınırlarının belirli ülkelere kapatılması, referans ve pandemi hastanelerinin belirlenmesi, vatandaşların yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi, yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 günlük karantina tavsiyesi, eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin çeşitlendirilmesi, açık ve kapalı cezaevlerinde açık görüşlerin ertelenmesi tavsiye kararlarında bulundu.

Vuhan'da 9 Ocak 2020'de gerçekleşen ilk ölümün ardından 14 Ocak'ta Bilim Kurulunun hazırladığı "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Rehberde özellikle sağlık çalışanlarına yönelik hastaların bakımı ve izolasyonu, vakanın tanımlanması için gerekli koşullar ve tanımlama sonrasında izlenecek yollar, virüs ve hastalık üzerine genel bilgilere yer verildi. Yeni bilgiler ve gelişmelere bağlı olarak 28 Ocak'ta bilgiler Bilim Kurulu toplantısı sonrasında güncellendi. 2 Şubat'ta ise yine bir toplantı sonrasında alınan karar sonucu internet sitesi üzerinden rehberin sunumu yayımlandı.

KOVID-19 hastalığı ile mücadele için bilgilendirme kitapçıklarının hazırlanmasını sağlayarak Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, tüm sağlık birimleri ve kamu kurumlarına dağıtımı yapıldı. Kitapçık içerisinde virüsün tanımı, hastalık belirtileri ve bulaşma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yer aldı. 26 Mart 2020'de Bilim Kurulu üyeleri video konferans yöntemi ile Çinli yetkililer ve bilim insanları ile görüştü. Üç saat süren toplantı sırasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hakkında konuşuldu. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi görüşme sırasında Çinli bilim insanlarının dört tavsiyede bulunduğunu söyledi. İzolasyonun, vakaların, yurtdışından gelenlerin ve sağlık çalışanlarının karantinaya alınmasının temel mücadele yöntemleri olduğunu söylediklerini iddia etti.

Habertürk internet sitesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya, 27 Mart 2020 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sırasında Türkiye'de salgının yönetimi konusunda üç aşamalı plan kararı alındığını iddia etti. A, B ve C planı çerçevesinde ilerleyen plan doğrultusunda A planı dahilinde belirli bölgelerin karantina alınması kararının olduğunu söylerken şu an Türkiye'de uygulanan planın A planı olduğunu belirtti. Bazı köy ve beldelerin karantina altına alınmasının bu kararın sonucu olduğunu yazdı. B planı dahilinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanırken C planı dahilinde ise kesin sokağa çıkma yasağının uygulanacağını iddia etti. 2009'da hazırlanan "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" hükümlerinin hayata geçirildiğini anlatırken şu an elde bulunanlar dahilinde C planına geçilmesinin düşünülmediğini söyledi.

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU  ÜYELERİ

Kurul üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır. 2009'da hazırlanan 2019'da güncellenen "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı", Bilim Kurulu üyesi olan Levent Akın, Firdevs Aktaş, Mehmet Ceyhan, Ayşegül Füsun Eyüboğlu tarafından oluşturulmasında döneminde katkıda bulunuldu.

Kurul üyelerinden Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütüne çeşitli zamanlarda danışmanlık yaptı. Aynı zamanda DSÖ'nün Ebola yayılışını engellemek maksadıyla kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Şebnem Erdinç ile beraber "Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi" hazırladı. Kurul içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cemil Güneş, alınan kararların hukuka uygunluğunu denetlemek ve ihlal olmadığına dair araştırması maksadıyla dahil edildi. Levent Akın, Domuz gribi vakası sırasında etkin görev aldı ve Pandemi Kurulu üyeliği yaptı. Recep Öztürk ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yer aldı. Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel de üyeliğe atandı. Kurulda yer alan başka bir isim ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan oldu.

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI

Ateş KaraHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Levent AkınHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEpidemiyoloji
Tevfik ÖzlüKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Ayşegül FüsunBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Recep Öztürkİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs AktaşGazi Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat ÜnalHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay AzapAnkara üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim TaşovaÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan TezerGazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem ErdinçSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın YılmazSBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları
Rahmet GünerAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan AğalarSBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule AkçayBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Akın KayaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami ÇelikKayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent YamanelSBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan KoçakYÖK Yürütme Kurulu ÜyesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuzİstanbul Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet DoğanayErciyes Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel[14]Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon EnstitüsüBaşkan
Mehmet Ceyhan[16]Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gülay KorukluoğluUlusal Viroloji LaboratuvarıSorumlu
Ayla AydınSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar DairesiBaşkan
Ali GöktepeSağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap DairesiBaşkan
Selçuk KılıçBiyolojik Ürünler DairesiBaşkan
Cemil Güneş Hukuk Müşaviri
Milliyet'te Gündem (31 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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