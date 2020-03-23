MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bilim Kurulu üyesi Azap, test kriterlerini anlattı: Başka neden bulamazsak test yapıyoruz
ABONE OL
23.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Bilim Kurulu üyesi Azap, test kriterlerini anlattı: Başka neden bulamazsak test yapıyoruz

Herkese tanı testi uygulanmadığını, bazı kriterler gözettiklerini söyleyen Prof. Dr. Azap, “Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var, test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Azap, test kriterlerini anlattı: Başka neden bulamazsak test yapıyoruz
AYKUT YILMAZ Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı testlerinin herkese yapılmadığını, klinik olarak başka bir etken gösterilemeyen vakalara yapıldığını belirtti. Azap, “Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, test çalışmak için yeterli” dedi.

Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı sürecini Milliyet’e anlattı. Azap, tanı testi için belirli kriterlere baktıklarını belirterek şunları söyledi: “Başka etken gösteremediklerimize testleri yapıyoruz. Yani ateşi var, öksürüğü var ama siz onu başka bir nedene bağlıyorsunuz. Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var. Zatürree düşünmüyorsunuz. O zaman test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım. Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, testi çalışmak için yeterli. Bunun dışında son 14 gün içerisinde yurt dışından gelmiş olup ya da ailesinde, çevresinde son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen birinin olması ve beraberinde hastalık belirtilerinin o kişide görülmesi, test çalışmak için yeterli.” 

Çin’den gelen test

Havaların soğuk gitmesi nedeniyle influenza virüsüyle hastalananların sayısında artış olduğunu kaydeden Azap, “Öncelikle hekimlik yapıp hastanın şikayetlerine göre, muayenesine göre ayırıcı tanı yapmaya çalışıyoruz. Eğer başka bir sebep bulursak, çok koronavirüs düşünmüyorsak tanı testi istemiyoruz. Başka bir sebep bulamazsak mutlaka istiyoruz” diye konuştu.

Hastalığın belirtilerini taşıyan ve bu belirtilerin başka bir nedenle açıklanamadığı kişilerden tanı testi için boğaz ve burun sürüntüsü alındığını kaydeden Azap, alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı laboratuvarlara gönderildiğini belirtti. Azap, test sonucunun pozitif çıkmasıyla kişiye Kovid-19 tanısının konulduğunu kaydetti. Geçen perşembe gününden itibaren üniversite hastanelerinin de testleri çalışmaya başladığını belirten Azap, “Mesela biz Ankara Üniversitesi’nde de çalışıyoruz. (Çin’den) Hızlı test geliyor. O test çok daha kolay. Şimdiki test için cihaz gerekiyor. Uzunca sürüyor. Tecrübeli, deneyimli doktor ve laborant gerektiriyor. Ama gelen test 15 dakikalık bir test. Her yerde yapılabilen bir test” dedi.

‘Hızlı test negatifse uzun test uygulanıyor’

Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarları ve kullanılan tanı kiti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylı olduğu  için Türkiye’de yapılan testler DSÖ’ye gönderilmiyor. Bakanlık, vaka sayılarını DSÖ’ye bildiriyor. Azap, “Bizim laboratuvarlarımızda işlemler şöyle yapılıyor: Hızlı test (Çin’den gelen) varsa öncelikle hızlı testi öneriyoruz. Eğer hızlı testte pozitif çıkarsa uzun teste gerek yok. Negatif çıkar da yine de kuvvetli şüphe devam ediyorsa kullanmakta olduğumuz uzun testi istiyoruz” dedi.

‘Eve gelenler çok dikkatli davranmalı’

Azap, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ise şunları söyledi: “En riskli grubun sokakta olmaması olumlu. Bu dışarıda dolaşan kişi sayısını azaltır. Dışarıda olmadıkları için virüsle karşılaşma olasılıkları azalacaktır. Ama asıl aynı evde yaşadıkları kişiler varsa onlar da dışarı gidip geliyorsa, bu onları tamamen korumayacak. Eve dışarıdan gelenlerin de içeri girer girmez hemen ellerini yıkamaları, evdeki yaşlı ve kronik hastalıkları olanlara temas etmemeleri gerekiyor.”

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kendimizin dışına çıkarak düşünelim’

‘Kendimizin dışına çıkarak düşünelim’

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber