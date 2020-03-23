Bilim Kurulu üyesi Azap, test kriterlerini anlattı: Başka neden bulamazsak test yapıyoruz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı testlerinin herkese yapılmadığını, klinik olarak başka bir etken gösterilemeyen vakalara yapıldığını belirtti. Azap, “Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, test çalışmak için yeterli” dedi.

Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı sürecini Milliyet’e anlattı. Azap, tanı testi için belirli kriterlere baktıklarını belirterek şunları söyledi: “Başka etken gösteremediklerimize testleri yapıyoruz. Yani ateşi var, öksürüğü var ama siz onu başka bir nedene bağlıyorsunuz. Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var. Zatürree düşünmüyorsunuz. O zaman test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım. Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, testi çalışmak için yeterli. Bunun dışında son 14 gün içerisinde yurt dışından gelmiş olup ya da ailesinde, çevresinde son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen birinin olması ve beraberinde hastalık belirtilerinin o kişide görülmesi, test çalışmak için yeterli.”

Çin’den gelen test

Havaların soğuk gitmesi nedeniyle influenza virüsüyle hastalananların sayısında artış olduğunu kaydeden Azap, “Öncelikle hekimlik yapıp hastanın şikayetlerine göre, muayenesine göre ayırıcı tanı yapmaya çalışıyoruz. Eğer başka bir sebep bulursak, çok koronavirüs düşünmüyorsak tanı testi istemiyoruz. Başka bir sebep bulamazsak mutlaka istiyoruz” diye konuştu.

Hastalığın belirtilerini taşıyan ve bu belirtilerin başka bir nedenle açıklanamadığı kişilerden tanı testi için boğaz ve burun sürüntüsü alındığını kaydeden Azap, alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı laboratuvarlara gönderildiğini belirtti. Azap, test sonucunun pozitif çıkmasıyla kişiye Kovid-19 tanısının konulduğunu kaydetti. Geçen perşembe gününden itibaren üniversite hastanelerinin de testleri çalışmaya başladığını belirten Azap, “Mesela biz Ankara Üniversitesi’nde de çalışıyoruz. (Çin’den) Hızlı test geliyor. O test çok daha kolay. Şimdiki test için cihaz gerekiyor. Uzunca sürüyor. Tecrübeli, deneyimli doktor ve laborant gerektiriyor. Ama gelen test 15 dakikalık bir test. Her yerde yapılabilen bir test” dedi.

‘Hızlı test negatifse uzun test uygulanıyor’

Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarları ve kullanılan tanı kiti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylı olduğu için Türkiye’de yapılan testler DSÖ’ye gönderilmiyor. Bakanlık, vaka sayılarını DSÖ’ye bildiriyor. Azap, “Bizim laboratuvarlarımızda işlemler şöyle yapılıyor: Hızlı test (Çin’den gelen) varsa öncelikle hızlı testi öneriyoruz. Eğer hızlı testte pozitif çıkarsa uzun teste gerek yok. Negatif çıkar da yine de kuvvetli şüphe devam ediyorsa kullanmakta olduğumuz uzun testi istiyoruz” dedi.

‘Eve gelenler çok dikkatli davranmalı’

Azap, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ise şunları söyledi: “En riskli grubun sokakta olmaması olumlu. Bu dışarıda dolaşan kişi sayısını azaltır. Dışarıda olmadıkları için virüsle karşılaşma olasılıkları azalacaktır. Ama asıl aynı evde yaşadıkları kişiler varsa onlar da dışarı gidip geliyorsa, bu onları tamamen korumayacak. Eve dışarıdan gelenlerin de içeri girer girmez hemen ellerini yıkamaları, evdeki yaşlı ve kronik hastalıkları olanlara temas etmemeleri gerekiyor.”