27.07.2020 - 11:04 |
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı açıklama! Türkiye'de 200 bin kişide var
Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını da sözlerine ekleyen Özlü, 17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' dedi.
Kurban bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu söyledi. Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım.
Özlü, konuşma sırasında saçılan damlacıkların 2 metreyi aşmayacağını da belirtti.