Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı açıklama! Türkiye'de 200 bin kişide var

Kurban bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu söyledi. Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım.

Özlü, konuşma sırasında saçılan damlacıkların 2 metreyi aşmayacağını da belirtti.