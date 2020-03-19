Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Öksüren pazara gitmesin

Koronavirüs tehdine karşı Bilim Kurulu üyelerinin vatandaşı bilgilendirme çabası sürüyor. Üyeler bir yandan salgına karşı etkili önlemler almaya devam ederken, bir yandan da vatandaşı hastalık bilgilendirmeye devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Türkiye’deki vaka sayısının artışıyla birlikte gündeme gelen semt pazarlarında uygulması gereken tedbirleri Milliyet’e anlattı.



‘Başkasını gönderin’



Pazara giden vatandaşların dikkat edeceği hususlar olduğunu kaydeden Öztürk, pazardan alınan gıdaların tüketilmemesini, öksürüp, aksıran kişilerin pazar alışverişini başkasına yaptırmasını istedi. Öztürk, “Öksüren, aksıran kişi pazar alışverişini başkasına yaptırsın. Mutlaka pazara gidecekse kimseye maske önermiyoruz ama bu kişi maske takabilir” dedi.



Tenha saatler



Semt pazarlarının koronavirüs nedeniyle taşıdığı riske değinen Öztürk, özetle şu uyarılarda bulundu: “Elden geldiğince temasları azaltacağız. Pazardan ne alırsak alalım, bu hastalık olsun olmasın, bunların uygun şekilde yıkanması, kabuklu ise kabuklarının soyulması gerekiyor. Taze tüketilmesi, iyice pişirilmesi gerekiyor. Pazarcıya da büyük sorumluluk düşüyor. Ellerini sık sık yıkaması, yıkanmamış ellerle gıdalara dokunmaması gerekiyor. Bunların haricinde bakanlığın hazırladığı 14 kurala hayatın her cephesinde uyulması şart.



Vatandaşın ‘Şu saat çok kalabalık oluyor. Şu saat daha tenha. Ben tenhayı tercih edeyim’ demesi lazım. O kadar fazla sorumluluğumuz var ki bunu akılcı şekilde kendimiz planlayacağız. Öksürdüğümüzde mendile öksürecek, elimizi antiseptik ile ıslak mendille sileceğiz. Tokalaşmayı da bu dönemde kaldırıyoruz.”