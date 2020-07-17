17.07.2020 - 21:28 |
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB Bilsem sonuç sorgulama...
Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları e-Devlet ve MEBBİS'ten öğrenebilecekler... İşte sonuç sorgulama linkleri...
Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen adayları günlerdir atama sonuçlarını bekliyordu. MEB son dakika açıklaması yaparak 'Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı.' duyurusunda bulundu.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız