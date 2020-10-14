MEB BİLSEM sınav sonuçlarını açıkladı mı? BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı...

BİLSEM sınav sonuçları için binlerce öğrenci ve velinin araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Grup tarama testlerinin sona ermesiyle MEB tarafından bugün içerisinde yapılacak olan açıklama ile BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine sunulacak. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin farkına varması ve bu doğrultuda eğitim almalarının sağlanması amacıyla 1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde gerçekleştirilen grup tarama uygulamalarının 11 Ekim tarihinde sona ermesinin ardından MEB tarafından yapılan açıklamada BİLSEM sonuçlarının 14 Ekim tarihinde erişime açılacağı duyurulmuştu.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçları bugün içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar BİLSEM sınav sonuç ilanına MEB'in resmi sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. BİLSEM sonuçlarının ilanının ardından 16-22 Ekim tarihlerinde sınav sonuçlarına itaraz başvuruları alınacak.

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI