BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan iki aktüel ürün kataloğunu yakından takip eden vatandaşlar mağazalarda satışa sunulacak olan ürünleri yakından araştırmaya devam ediyor. Bu hafta Salı günü BİM mağazalarında sürekli satışta olan et ürünleri indirimli olarak satışa sunulurken katalogda yer alan bazı ürünler ise sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan ürünlerden oluşuyor. BİM mağazalarında satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar Salı günü ve Cuma günü satışa sunulacak olan ürünler listesini araştırmaya devam ediyor.

Cuma günü satışa sunulacak olan katalogda ürün çeşitliliği bugün satışa sunulacak olan ürün listesinin neredeyse ki katı seviyesinde Cuma günü BİM'de satışa sunulacak olan ürünler listesinde Elektrikli Barbekü, Cam Set üstü Ocak, Aspiratör, Luxell Mikrodalga Fırın, Güral Porselen, Çay Bardağı ve Kahvaltı Seti, Fakir Türk Kahvesi Seti, Oto termos, Dik Süpürge, Erkek Bakım Seti, gibi ürün seçenekleri yer alıyor.

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

21 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU





24 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU











