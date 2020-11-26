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26.11.2020 - 17:05 |

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM marketler, her hafta cuma günleri birçok üründe kampanyalar düzenliyor. BİM aktüel ürünleri ile binlerce kişi istediği ürüne en uygun fiyata ulaşabiliyor. Teknoloji, aksesuar, giyim, mutfak eşyası, temizlik ve gıda gibi daha birçok çeşit ürünle vatandaşların istediklerini en ucuz fiyata sunuyor. İşte, 27 Kasım BİM aktüel ürünleri...

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünlerle aradığını en ucuza ve anından bulmak mümkün hale geliyor. BİM'de salı ve cuma günleri uygulanan kampanyalar, yedinden yetmişe herkese hitap ediyor. Bu hafta BİM aktüelde; Gaming Mouse Seti, HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Harddisk, Corby Zoom Pro Smart Drone, mutfak malzemesi, gıda ve daha bir çok ürün satışa çıkıyor. BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var

    Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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