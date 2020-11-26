BİM 27 Kasım Cuma aktüel ürünler| BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünlerle aradığını en ucuza ve anından bulmak mümkün hale geliyor. BİM'de salı ve cuma günleri uygulanan kampanyalar, yedinden yetmişe herkese hitap ediyor. Bu hafta BİM aktüelde; Gaming Mouse Seti, HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Harddisk, Corby Zoom Pro Smart Drone, mutfak malzemesi, gıda ve daha bir çok ürün satışa çıkıyor. BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu...



















