BİM saat kaçta açılıyor? BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler katloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar bugün satışa çıkarılacak olan ürünleri kaçırmak istemiyor! Sınırlı sayıda gelen indirimli ürünler listesinde yer alan ürünlerin yayımlandığı kataloğu hafta başında inceleyen vatandaşlar bugün BİM mağazalarının açılması ile aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünü almak için mağazaya gidecek. Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda Televizyon, Bisiklet, Drone, Akülü Araba, Şişme Yatak, Trambolin, Masal Kitabı Seti, Oyuncak Puset, Lol Lisanslı Balon, Smart Pro Akıllı Bileklik, Kablosuz Kapı Zili, Boks Torbası, Badminton Seti gibi onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM mağazaları saat 09:00 açılıyor. Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

BİM AKTÜEL 12 HAZİRAN