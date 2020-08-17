Bim aktüel 18 Ağustos 2020 kataloğu! Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu zincir market mağazası Bim'in resmi internet sitesinden yayımlandı. 18 Ağustos Bim aktüel kataloğunda Jenny & Willy bebek bezi 48,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bu haftanın kataloğunda yer alan diğer fırsatları ise merak ediliyor. İşte bu hafta Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler...



