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17.08.2020 - 09:19 |

Bim aktüel 18 Ağustos 2020 kataloğu! Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta salı Bim'e gelecek ürünler tüketiciler tarafından araştırılıyor. 18 Ağustos Bim aktüel kataloğunda bebek gereçlerinden kuruyemişlere kadar pek çok çeşit ürünler yer alıyor. İşte 18 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları...

Bim aktüel 18 Ağustos 2020 kataloğu! Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu zincir market mağazası Bim'in resmi internet sitesinden yayımlandı. 18 Ağustos Bim aktüel kataloğunda Jenny & Willy bebek bezi 48,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bu haftanın kataloğunda yer alan diğer fırsatları ise merak ediliyor. İşte bu hafta Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

Bim aktüel 18 Ağustos 2020 kataloğu Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var

Bim aktüel 18 Ağustos 2020 kataloğu Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var

Karpuz tezgahında duygulandıran not! "Hakkını helal et..."Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde yol kenarındaki açık kavun ve karpuz tezgahından kavun alan bir vatandaş parayla birlikte bıraktığı not satıcıyı duygulandırdı.
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