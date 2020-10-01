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01.10.2020 - 10:36 |

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bim her hafta salı ve cuma günleri aktüel kataloğundaki ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta Bim'de birçok fırsat bulunuyor. 2 Ekim Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak ediliyor. İşte 2 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları...

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bu hafta Bim aktüel kataloğunda yemek takımından ev tekstiline kadar çeşitli ürünlerde avantajlar bulunuyor. Güral porselen 57 parça yemek takımı 999 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki bu hafta cuma Bim 2 Ekim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu fırsatları Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu fırsatları Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu fırsatları Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var

 

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