BİM aktüel bugün kataloğu! BİM bugün açık mı, çalışma saatleri kaç?
BİM aktüel katalog yayınlandı. Bugüne ait ve yarına ait olan aktüel katalog ürünleri hafta başından bu yana büyük ilgi gördü. Fakat bugün sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı vatandaşlarda soru işareti oluştu. BİM bugün açık mı? BİM çalışma saatleri kaç? İşte BİM aktüel katalog 19 Mayıs ve 20 Mayıs...
Her hafta düzenli olarak indirime giren BİM marketleri bu hafta da indirimde...Evine yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler arayışa koyuldu. BİM bugün açık mı, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM aktüel katalog ürünlerinde bu hafta neler var? Hem kişisel ihtiyaçlarınızı hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz BİM marketlerine ait katalog sayfaları haberimizde...
BİM BUGÜN AÇIK MI?
BİM bugün açık. Peki BİM çalışma saatleri kaç? Sokağa çıkma yasağından dolayı BİM bugün...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM Markertleri 19 Mayıs 2020 Salı günü sokağa çıkma yasağı kuralına göre sabah 10:00'da açılacak, 16:00'da kapanacak.
20 Mayıs Çarşamba günü ise sabah 09:00 , akşam 21:00 saatleri arası hizmet verecek.
BİM AKTÜEL KATALOG 19 MAYIS
BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOG