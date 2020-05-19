BİM aktüel bugün kataloğu! BİM bugün açık mı, çalışma saatleri kaç?

Her hafta düzenli olarak indirime giren BİM marketleri bu hafta da indirimde...Evine yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler arayışa koyuldu. BİM bugün açık mı, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM aktüel katalog ürünlerinde bu hafta neler var? Hem kişisel ihtiyaçlarınızı hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz BİM marketlerine ait katalog sayfaları haberimizde...

BİM BUGÜN AÇIK MI?

BİM bugün açık. Peki BİM çalışma saatleri kaç? Sokağa çıkma yasağından dolayı BİM bugün...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM Markertleri 19 Mayıs 2020 Salı günü sokağa çıkma yasağı kuralına göre sabah 10:00'da açılacak, 16:00'da kapanacak.

20 Mayıs Çarşamba günü ise sabah 09:00 , akşam 21:00 saatleri arası hizmet verecek.

BİM AKTÜEL KATALOG 19 MAYIS







BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOG











