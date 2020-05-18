BİM aktüel katalog 19 - 20 Mayıs 2020 | BİM bu hafta açık mı, çalışma saatleri kaç? Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel katalog ürünleri merak konusu oldu. Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime girdi? Fiyatları ne kadar? BİM marketleri 19 Mayıs Salı günü ve 20 Mayıs Çarşamba günü aktüel ürünlerini satışa çıkaracak. Vatandaşlar ise bu ürünlerden yararlanmak istiyor. Corona virüs salgını nedeniyle yarın da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı marketleri nasıl etkileyecek? BİM 19 Mayıs çalışma saatleri kaç? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri ve BİM aktüel katalog 19 Mayıs ve 20 Mayıs üsrünleri - fiyatları haberimizde...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM Markertleri 19 Mayıs 2020 Salı günü sokağa çıkma yasağı kuralına göre sabah 10:00'da açılacak, 16:00'da kapanacak.

20 Mayıs Çarşamba günü ise sabah 09:00 , akşam 21:00 saatleri arası hizmet verecek.

BİM AKTÜEL KATALOG 19 MAYIS 2020 SALI GÜNÜ ÜRÜNLERİ - FİYATLARI











BİM AKTÜEL KATALOG 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA ÜRÜNLERİ - FİYATLARI











