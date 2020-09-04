BİM aktüel katalog 4 Eylül Cuma indirimli ürünler ve fiyatları!

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren ve bu günlerde yoğun ilgi gören BİM mağazaları sabah 09:00'da mesaiye başlıyor, akşam 21:00'da mesaiyi bitiriyor. Bugün BİM'den alışveriş yapacak vatandaşların yakından ilgilendiği BİM aktüel katalog ürünlerini ve fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 4 Eylül 2020 Cuma gününe ait BİM aktüel katalog...

BİM AKTÜEL KATALOG















