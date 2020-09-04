04.09.2020 - 09:15 |
BİM aktüel katalog 4 Eylül Cuma indirimli ürünler ve fiyatları!
BİM aktüel katalog yayınlandı. Eylül ayının ikinci BİM indirimi büyük merak konusu oldu. Her hafta düzenli olarak haftanın iki günü indirime giren BİM ürünlerinde bu hafta neler var, fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog 4 Eylül...
Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren ve bu günlerde yoğun ilgi gören BİM mağazaları sabah 09:00'da mesaiye başlıyor, akşam 21:00'da mesaiyi bitiriyor. Bugün BİM'den alışveriş yapacak vatandaşların yakından ilgilendiği BİM aktüel katalog ürünlerini ve fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 4 Eylül 2020 Cuma gününe ait BİM aktüel katalog...
BİM AKTÜEL KATALOG
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde korona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.