05.05.2020 - 09:59 |
BİM aktüel katalog 5 ve 8 Mayıs! BİM marketleri çalışma saatleri kaç?
BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM 5 VE 8 Mayıs 2020 indirimleri yoğun ilgi görmeye başladı. Evine en yakın noktada bulunan BİM marketlere gitmeden önce internet üzerinden BİM aktüel katalog arayışına geçen vatandaşlar, indirimli ürünleri ve fiyatları öğrenmek istiyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime girdi? Fiyatları kaç para? İşte BİM 5 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Cuma aktüel katalog...
Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın ilk indirim günü bugün...Ev ihtiyaçlarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı BİM aktüel katalog ürünleri belirlendi. Peki BİM'de bugün hangi ürünler indirimde? BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. BİM saat kaçta açılıyor? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte BİM aktüel katalog 5 Mayıs ve BİM çalışma saatleri...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.
BİM AKTÜEL KATALOG 5 MAYIS
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Kumar baskınında dolapta yakalandı, "Ben esnafım" dediİzmir çeşme'de polis ekipleri bir villaya kumar baskını düzenledi. Kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi.