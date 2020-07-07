BİM aktüel katalog Salı ve Cuma indirimli ürünler | BİM çalışma saatleri 2020

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketlerinin bu haftaki ilk indirim günü bugün yaşanıyor. Evine en yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, markete gitmeden aktüel kataloğu incelemek istiyor. Hem hangi ürünler indirimde hem de fiyat aralığı nedir sorularına cevap arayanlar için BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik. İşte BİM aktüel katalog 7 Temmuz Salı ve BİM aktüel katalog 10 Temmuz Cuma...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 7 TEMMUZ SALI









BİM AKTÜEL KATALOG 10 TEMMUZ CUMA











