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12.03.2020 - 16:36 |

BİM aktüel katalog yayınlandı! 13 Mart 2020 Cuma indirim listesi

BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketlerinde her hafta yaşanan Cuma indirimlerinde bu hafta neler var, fiyatları ne kadar? BİM 13 Mart aktüel katalog ürünlerini haberimizde derledik. İşte sayfa sayfa BİM aktüel ürünleri...

BİM aktüel katalog yayınlandı! 13 Mart 2020 Cuma indirim listesi

Her hafta düzenli olarak iki gün indirime giren BİM marketlerinde yarın, haftanın son indirim günü olacak. 13 Mart 2020 Cuma günü BİM aktüel katalog ürünlerinden yararlanmak isteyenler, BİM marketlerine ulaşacak. BİM indirimlerinde bu hafta spor aletleri, spor giyim çeşitleri ve mutfak eşyaları yer alıyor. Peki bu ürünlerin fiyatları kaç TL? İşte Bİm aktüel katalog 13 Mart Cuma...

BİM AKTÜEL KATALOG 13 MART 2020 CUMA

BİM aktüel katalog yayınlandı 13 Mart 2020 Cuma indirim listesi
BİM aktüel katalog yayınlandı 13 Mart 2020 Cuma indirim listesi
BİM aktüel katalog yayınlandı 13 Mart 2020 Cuma indirim listesi
BİM aktüel katalog yayınlandı 13 Mart 2020 Cuma indirim listesi




İstanbul'da marketlerde yoğunlukİstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.
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