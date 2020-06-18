18.06.2020 - 16:44 |
BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 19 Haziran indirim kataloğu ve market çalışma saatleri
BİM aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da iki gün indirime giren BİM marketlerinin ilk indirim günü olan Salı günü geride kaldı. Sırada haftanın ikinci indirim günü olan Cuma günü için saatler kaldı. Peki bu hafta BİM'de neler var? Yarın için alışveriş planlayanlar marketlerin çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. Peki BİM çalışma saatleri kaç, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM aktüel katalog ve mesai saatleri 19 Haziran...
BİM aktüel katalog merakla araştırılmaya devam ediyor. Her salı ve cuma günleri indirime giren BİM marketleri bu hafta da indirim yoğunluğu yaşayacak. Birbirinden çeşitli ürünler, her yaşa hitap ediyor. Hem kişisel ihtiyaçlarınızı hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılamak için BİM aktüel katalog ürünlerinden fikir alabilirsiniz. Peki BİM saat kaçta açılıyor, BİM saat kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
BİM marketleri sabah 09:00, akşam 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
BİM AKTÜEL KATALOG 19 HAZİRAN