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05.06.2020 - 10:26 |

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

Bim aktüel ürünler kataloğu ile çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu haftanın Bim aktüel kataloğu yayımlandı.Zincir market mağazasının indirimli ürünler listesinde ev tekstilinden teknolojik ürünlere kadar pek çok avantaj yer alıyor. İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu ile ilgili ayrıntılar...

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

Bim 5 Haziran 2020 aktüel kataloğu ürünleri bugün zincir market mağazasının raflarında yerini alıyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Phılıps süpürge 649 TL iken tek kişilik pise ise 29,90 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak. Peki bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

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