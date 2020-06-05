05.06.2020 - 10:26 |
Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...
Bim aktüel ürünler kataloğu ile çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu haftanın Bim aktüel kataloğu yayımlandı.Zincir market mağazasının indirimli ürünler listesinde ev tekstilinden teknolojik ürünlere kadar pek çok avantaj yer alıyor. İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu ile ilgili ayrıntılar...
Bim 5 Haziran 2020 aktüel kataloğu ürünleri bugün zincir market mağazasının raflarında yerini alıyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Phılıps süpürge 649 TL iken tek kişilik pise ise 29,90 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak. Peki bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?
Fıskiyelerden akan ve asfalta taşan sular kaza riski oluşturuyorİstanbul'da otoyol kenarlarında bulunan yeşil alanları sulamak için kullanılan fıskiyelerden akan sular asfalta ve kaldırımlara taşıyor. Özellikle motosiklet sürücüleri için büyük risk oluşturan bu sular pek çok kazaya neden oluyor.