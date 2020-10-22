22.10.2020 - 23:34 |
BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah satışa çıkıyor! 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM mağazalarında bu hafta Cuma günü hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulan indirimli ürünler listesinde yine onlarca ürün yarın sabah saatlerinden itibaren mağazalarda satışa çıkacak? İşte 22 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkan ürünler arasında Elektrikli Süpürge, Kitaplıklı Çalışma Masası, Oyuncaklı Raylı Tren, Saç Düzleştirici, Oyuncak çeşitleri, Kış aylarının vazgeçilmezi olan Yorgan, Pijama ve Yağmurluk gibi ürünlerin yanı sıra Katı Meyve Sıkacağı Set Üstü Ocak, Elektrikli Isıtıcı, gibi onlarca farklı ürün seçeneği mağazalarda satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL (23 EKİM) KATALOĞU
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.