BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah satışa çıkıyor! 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkan ürünler arasında Elektrikli Süpürge, Kitaplıklı Çalışma Masası, Oyuncaklı Raylı Tren, Saç Düzleştirici, Oyuncak çeşitleri, Kış aylarının vazgeçilmezi olan Yorgan, Pijama ve Yağmurluk gibi ürünlerin yanı sıra Katı Meyve Sıkacağı Set Üstü Ocak, Elektrikli Isıtıcı, gibi onlarca farklı ürün seçeneği mağazalarda satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL (23 EKİM) KATALOĞU























