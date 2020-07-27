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27.07.2020 - 17:30 |

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor! 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarının özellikle yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma günleri için yayımlanan iki ayrı katalog ile satışa sunuluyor. BİM tarafından bu hafta yayımlanan iki katalog Salı ve Çarşamba günleri mağazalarda satışa sunulacak. Cuma gününün bayrama denk gelmesi ve bayramın ilk iki günü kapalı olan mağazalar nedeniyle aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor! 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan iki ayrı aktüel ürün kataloğu bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle Salı ve Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak. Bayram öncesinde evinde ihtiyaçlarını gidermek ve bayram temizliği için alışveriş yapacak olan vatandaşlar Salı ve Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak ürünler listesini araştırmaya devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında 32'li Tuvalet Kağıdı, 12'li Kağıt Havlu, Omo Toz Deterjan, Domestos 5 lt Çamaşır Suyu, Rinso 5 Lt Sıvı Çamaşır Detarjanı, 1 kg Tereyağı, 10 kg Un, Pirinç çeşitleri Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulacak.

Çarşamba günü ise Ultra HD Smart TV, Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo, Ahşap Kollu Metal Sandalye, Gaming Çalışma Masası, Bluetooth Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti, Drone, Şarjlı Masa Üstü Vantitlatör, Saç Düzleştirici, Erkek Bakım Seti, 24'lü dikiş seti, Tek-Çift kişilk Çarşaf, Mevsimlik Bornoz, 24 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Kek Kalıbı, karnıyarık Tenceresi, Cam bardak ürünleri, Erişte ve Makarna Makinesi, Katlanabilir Elektrikli Alminyum Kick Scooter

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet veriyor.

 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 TEMMUZ

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 TEMMUZ

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunuluyor 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var

 

Kocaeli'de maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdüSon dakik gelen habere göre; Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.
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