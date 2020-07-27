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27.07.2020 - 11:34 |

BİM aktüel ürünler kataloğu! (28-29 Temmuz) BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor?

BİM mağazaların Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğu bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle Salı ve Çarşamba gününe özel yayımlandı. Perşembe günü Arefe Cuma günü Bayramın ilk günü olması nedeniyle akteül ürünler kataloğu bu hafta erkenden satışa çıkacak. Bayram öncesinde evinde eksiklikleri gidermek isteyen vatandaşlar 28-29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri araştırmaya devam ediyor. Peki Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler yer alıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu! (28-29 Temmuz) BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan iki ayrı aktüel ürün kataloğu bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle Salı ve Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak. Bayram öncesinde evinde ihtiyaçlarını gidermek ve bayram temizliği için alışveriş yapacak olan vatandaşlar Salı ve Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak ürünler listesini araştırmaya devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında 32'li Tuvalet Kağıdı, 12'li Kağıt Havlu, Omo Toz Deterjan, Domestos 5 lt Çamaşır Suyu, Rinso 5 Lt Sıvı Çamaşır Detarjanı, 1 kg Tereyağı, 10 kg Un, Pirinç çeşitleri Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulacak.

Çarşamba günü ise Ultra HD Smart TV, Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo, Ahşap Kollu Metal Sandalye, Gaming Çalışma Masası, Bluetooth Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti, Drone, Şarjlı Masa Üstü Vantitlatör, Saç Düzleştirici, Erkek Bakım Seti, 24'lü dikiş seti, Tek-Çift kişilk Çarşaf, Mevsimlik Bornoz, 24 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Kek Kalıbı, karnıyarık Tenceresi, Cam bardak ürünleri, Erişte ve Makarna Makinesi, Katlanabilir Elektrikli Alminyum Kick Scooter

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet veriyor.

 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 TEMMUZ

BİM aktüel ürünler kataloğu (28-29 Temmuz) BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu (28-29 Temmuz) BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 TEMMUZ

BİM aktüel ürünler kataloğu (28-29 Temmuz) BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu (28-29 Temmuz) BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu (28-29 Temmuz) BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu (28-29 Temmuz) BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor

 

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