BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM 8-11 Eylül aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünlerin satışa sunulduğu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımları tarafından yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak olan indirimli ürünler yayımlandı. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak olan ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı günü satışa sunulacak ürünler listesinde bu hafta Temizlik ve hijyen ürünler satışa sunulacak. Aynı zamanda atıştırmalık ürünler, Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Luppo Sandviç Kek, Browni Soslu Kek, 1 Kg Kremalı Gofret, Süt ve İzmir Bombası gibi ürünler satışa çıkıyor.
Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde ise bu hafta Cam Ankastre Set, Filtre Kahve Makinesi, El Mikseri, Kahvaltı Seti, Çay Makinesi, El Blender Seti, Oyuncak ürün seçenekleri, Jabra Tam Kablosuz Kulaklık, Laptop Çantası, Mouse, Buharlı Mob, Mini Ütü Masası, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Kol Çantası, Buharlı Ütü satışa sunulacak
BİM AKTÜEL 8 EYLÜL
BİM AKTÜEL 11 EYLÜL