BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında bu sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler lsitesinde bu hafta Buhar Kazanlı Ütü, 3 Katlı Ayakkabılık, HP Wi-Fi yazıcı, Modern Çiçeklik Sehpa, Dekoratif Yuvarlak Ampul, İk Bölmeli Metal Banyo Organizer, Lüks Sıvı Sabunluk, Jakarlı Yüz Havlusu, Kapitone Yatak Alezi, Elyaf Yastık, Kadın-Erkek Eşefoman altı, Manyetik Tablet Yazı Tahtası, Barbie Peri Bebek, Yarış Seti, Kendi Sabununu Kendin Yap Seti gibi aktüel ürünler listelenmeye devam ediyor. İşte BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!