28.02.2020 - 09:02 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu araştırmayı sürdürüyor. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan ürünler listesin onlarca yeni ürün yer alıyor. İşte bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında bu sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler lsitesinde bu hafta Buhar Kazanlı Ütü, 3 Katlı Ayakkabılık, HP Wi-Fi yazıcı, Modern Çiçeklik Sehpa, Dekoratif Yuvarlak Ampul, İk Bölmeli Metal Banyo Organizer, Lüks Sıvı Sabunluk, Jakarlı Yüz Havlusu, Kapitone Yatak Alezi, Elyaf Yastık, Kadın-Erkek Eşefoman altı, Manyetik Tablet Yazı Tahtası, Barbie Peri Bebek, Yarış Seti, Kendi Sabununu Kendin Yap Seti gibi aktüel ürünler listelenmeye devam ediyor. İşte BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu