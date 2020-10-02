BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın iki günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. Salı günü satışa çıkan ürünler daha sınırlı olurken Cuma günü saha çok seçenek ve ürün mağazalarda satışa sunuluyor. Özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca mutfak araç gereci satışa sunuluyor. İşte satışa çıkarılan indirimli ürünler listesi...

BİM 2 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU