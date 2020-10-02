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02.10.2020 - 11:21 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta Salı ve Cuma gününe özel hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda yerini aldı. Mutfak için birçok araç gerecin satışa sunulduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Güral Porselen 57 parça yemek takımı, 8 Parça Çelik Tencere Seti, Çelik Çaydanlık, 30 parça çatal bıçak seti, Granit efektli Tencere Seti, Döküm Tencere, Tekstil ürünleri gibi birçok seçenek bugün Türkiye'nin 81 ilinde yer alan BİM mağazalarında satışa sunuldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulan ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın iki günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. Salı günü satışa çıkan ürünler daha sınırlı olurken Cuma günü saha çok seçenek ve ürün mağazalarda satışa sunuluyor. Özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca mutfak araç gereci satışa sunuluyor. İşte satışa çıkarılan indirimli ürünler listesi...

BİM 2 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var

 

Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptıEsenyurt’ta hasta almak için ara yoldan ana yola çıkan ambulans, motosiklete çarptı. Motosikletteki iki kişinin havaya fırlayarak savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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