14.02.2020 - 07:23 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler var? 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM mağazalarında her Cuma günü aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında Dik Durabilen Süpürge, Samsung A70 Cep Telefonu, Tüm Evi Kapsayan Wi-fi sistemi, Ayak Bakım Törpüsü, Mikrofonlu Kulaklık Çeşitleri, Fanlı Isıtıcı, Akıllı Bileklik gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğu her Cuma günü raflardaki yerini alıyor. İşte 14 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...
BİM mağazalarında bugün indirimli ürünler satışa çıkıyor. BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunu takip eden vatandaşlar indirimli ürün seçeneklerini yakından takip edip satışa çıkarılacağı gün sınırlı sayıda mağazalara gelen bu ürünlerden almak istiyor. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan ürünlerde bu hafta Samsung A70 Cep Telefonu, Mikrofonlu Kulaklık, Beyaz Set Üstü Ocak, Blender Seti, Narenciye Sıkacağı, Cam ürünler, Granit Kek Kalıbı, Desenli Saksılar, TV sehpası gibi her evin ihtiyacı birçok ürün yer alıyor. İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...
BİM 14 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU