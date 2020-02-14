BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler var? 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM mağazalarında bugün indirimli ürünler satışa çıkıyor. BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunu takip eden vatandaşlar indirimli ürün seçeneklerini yakından takip edip satışa çıkarılacağı gün sınırlı sayıda mağazalara gelen bu ürünlerden almak istiyor. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan ürünlerde bu hafta Samsung A70 Cep Telefonu, Mikrofonlu Kulaklık, Beyaz Set Üstü Ocak, Blender Seti, Narenciye Sıkacağı, Cam ürünler, Granit Kek Kalıbı, Desenli Saksılar, TV sehpası gibi her evin ihtiyacı birçok ürün yer alıyor. İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

BİM 14 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU