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20.08.2020 - 17:39 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler yarın mağazalarda satışa sunuluyor. Okul araç gereçlerinin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde Sırt Çantası, Matara, Kalem Kutusu, Defter ve Kalem setleri, Çalışma Masası, Hesap Makinesi gibi onlarca ürün satışa çıkıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında yarın satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 31 Ağustos tarihinde başlayacak olan uzaktan eğtimin ardından 21 Eylül tarihinde kademeli olarak yüz yüze eğime geçilmesi hesapalnıyor. Bu süreçte öğrencilerin okullardaki en önemli ihtiyaçlarından olan Sırt Çantası, Defter, Kalem ve çalışma masası gibi seçenekler 21 Ağustos'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor.

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazalar sabah saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

21 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

 

 

İstanbul'daki güvenlikli sitede dehşet! Genç kadını yol ortasında boğmaya çalıştıİstanbul Küçükçekmece’de güvenlikli bir sitede yaşayan T. A. (24), aynı sitede yaşayan Barış I.’nın saldırısına uğradı. Emniyet ifadesinde “Önce küfretti, daha sonra boğazımı sıkmaya çalıştı. Beni yere yatırdığı sırada da vücuduma sarılarak taciz etti” diyen T. A.’nın imdadına site görevlileri ve bekçiler yetişti. Gözaltına alınan Barış I. ise alkollü olduğunu, yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. T. A., Barış I.’ya karşı koruma kararı aldırdı.
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