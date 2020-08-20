BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan (21 Ağustos) ürünler satışa çıkıyor! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında yarın satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 31 Ağustos tarihinde başlayacak olan uzaktan eğtimin ardından 21 Eylül tarihinde kademeli olarak yüz yüze eğime geçilmesi hesapalnıyor. Bu süreçte öğrencilerin okullardaki en önemli ihtiyaçlarından olan Sırt Çantası, Defter, Kalem ve çalışma masası gibi seçenekler 21 Ağustos'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor.

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazalar sabah saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

21 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU















