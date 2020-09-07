BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! 8-11 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın mağazalarda satışa sunulacak. Sürekli olarak mağazalarda satışta yer almayan BİM aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta Yumuşatıcı, Yüzey Temizleyici, Halı Şampuanı, Sıvı Arap Sabunu, Diş Macunu gibi kişisel temizlik ve hijyen ürünleri yarın mağazalarda satışa sunulacak. Ayrıca Çikolatalı Labne, Fındık Kreması, Yemeklik Pastırma, Dana Füme Kavurma, Tavuk Köfte, Atıştırmalık ürünler mağaza raflarında yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı günü satışa sunulacak ürünler listesinde bu hafta Temizlik ve hijyen ürünler satışa sunulacak. Aynı zamanda atıştırmalık ürünler, Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Luppo Sandviç Kek, Browni Soslu Kek, 1 Kg Kremalı Gofret, Süt ve İzmir Bombası gibi ürünler satışa çıkıyor.
Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde ise bu hafta Cam Ankastre Set, Filtre Kahve Makinesi, El Mikseri, Kahvaltı Seti, Çay Makinesi, El Blender Seti, Oyuncak ürün seçenekleri, Jabra Tam Kablosuz Kulaklık, Laptop Çantası, Mouse, Buharlı Mob, Mini Ütü Masası, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Kol Çantası, Buharlı Ütü satışa sunulacak
BİM AKTÜEL 8 EYLÜL
BİM AKTÜEL 11 EYLÜL