BİM'de Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazalarında Cuma günü satışa sunulan indirimli ürünler katalopu bundan böyle Çarşamba günleri mağazalarda satışa çıkacak. BİM mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler arasında yine onlarca ürün seçeneği yer almaya devam ediyor. Her evin ihtiyacı olan TV, Buhar Kazanlı Ütü, Dik Süpürge, Saç Kurutma Makinesi, Isıtıcı, Saç Düzleştirici, Gramafon, Lambader, Bez Dolap, Tekerlekli Askılık, Aksesuar ve Takı Dolabı gibi onlarca ürün seçeneği yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesinin tamamı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 23 ARALIK