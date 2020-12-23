MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BİM'de Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ABONE OL
23.12.2020 - 10:28 |

BİM'de Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler bundan böyle ikinci bir açıklama yapılana dek Salı ve Çarşamba günleri mağazalarda satışa çıkacak. Bugün BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV, Buhar Kazanlı ÜtÜ, Dik Durabilen Süpürge, Saç Kurutma Makinesi, Çift Taraflı Büyük Isıtıcı gibi daha birçok ürün bugün mağazalarda satışa çıkıyor. İşte 23 Aralık BİM aktüel kataloğu....

BİM'de Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor! BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazalarında Cuma günü satışa sunulan indirimli ürünler katalopu bundan böyle Çarşamba günleri mağazalarda satışa çıkacak. BİM mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler arasında yine onlarca ürün seçeneği yer almaya devam ediyor. Her evin ihtiyacı olan TV, Buhar Kazanlı Ütü, Dik Süpürge, Saç Kurutma Makinesi, Isıtıcı, Saç Düzleştirici, Gramafon, Lambader, Bez Dolap, Tekerlekli Askılık, Aksesuar ve Takı Dolabı gibi onlarca ürün seçeneği yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesinin tamamı...

 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 23 ARALIK 

BİMde Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

BİMde Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

BİMde Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler Bugün satışa çıkıyor BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Demirtaş tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!

Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Aydın'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Aydın'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet