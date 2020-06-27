Bin 396 yeni vaka

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün (dün) 1.396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla” değerlendirmesini yaptı.

Tedbirlerin etkisi

Öte yandan Bakan Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya video konferansla katıldı. Koca, “Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

