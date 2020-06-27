Bin 396 yeni vaka
Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde dün 51 bin 198 test yapıldı, bin 396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 19 hasta vefat ederken, bin 492 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511 ve vefat sayısı 5 bin 65 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382 olarak gerçekleşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 167 bin 198 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün (dün) 1.396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla” değerlendirmesini yaptı.
Tedbirlerin etkisi
Öte yandan Bakan Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya video konferansla katıldı. Koca, “Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir” ifadelerini kullandı.