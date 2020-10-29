29.10.2020 - 17:27 | | DHA
Bin kişi, sosyal mesafeli zeybek oynadı
İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kültür Tepesi'nde toplanan bin kişi sosyal mesafe kuralına uygun olarak zeybek oynadı.
İzmit Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan bin kişi, zeybek oynadı.
Sosyal mesafeye uygun olarak oynanan zeybeğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eşlik etti.
Zeybek, izleyicilerden büyük alkış topladı.
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