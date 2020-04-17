17.04.2020 - 07:00 |
Bina iskeletleri tamamlandı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe’deki 1000 yataklı hastanenin tek katlı bina iskeletinin yapımına başlandı.
Ayrıca çatı iskeleti de kurulmaya başlandı. Aynı şekilde Atatürk Havalimanı’ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün de yapımına başlandı.
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.