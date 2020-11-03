Binalar hasar bile almamalıydı

Fayın kırıldığı hattın İzmir kent merkezine 90 km mesafede olduğuna dikkat eçeken Dr. Demirtaş, “Fay doğrultu atımlı olsa Kuşadası’nı yıkıp geçecekti. Düşey atımlı olması kuzeydeki İzmir’de yıkımlara neden oldu. Depremin İzmir kent merkezine ivme etkisi yani binaların aldığı darbe şiddeti 0.04 g’lik düşük ivmede. Bu ivmede bırakın binaların yıkılmasını, hasar bile almaz. İnsanlar bu kötü binalardan can verdiler. Depreme dayanaklı binaların 0.5 g kuvvetine dayanmasını isteriz. 10 kat altında bile bu tablo ortaya çıkıyorsa, İzmir Körfezi’nde meydana gelecek büyük depremin etkisini düşünün. Şayet İzmir Körfezi’nin dibinden geçen İzmir-Karşıyaka fayı kırılsaydı ikinci 17 Ağustos’u yaşayacaktık” diye konuştu.

Zemin tek suçlu değil

İzmir Körfezi’ni çevreleyen yapıların çamur tabakanın oluşturduğu zeminin üzerinde yer aldığını dile getiren Dr. Demirtaş, “Deprem dinamiği açısından aynı bataklık üzerinde olan, aynı ivmeye maruz kalmış yıkılan binalar ile yıkılmayan komşu binaların zemini farklı demek, akıl ve bilimden uzak söylemler. Bayraklı özelinde konuşacak olursak, yıkımlarda zemin etkisi elbette var ancak bataklıktaki tüm binalar neden yıkılmadı? Bu açıkça depreme dayanıksız binayı inşa eden proje müelliflerini aklamaktır. Yıkılan binaları yapan proje müelliflerinin sorgulanması, hesap vermeleri gerekir” ifadelerini kullandı.