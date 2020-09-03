Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalandılar

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğu açıklandı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açıklamayı sosyal medya hesabın yaptı. Yıldırım, durumları ile ilgili bilgi verdi. Peki Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir? Sağlık durumları nasıl?

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım 1954, yılında doğdu. Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi.

İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.

Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır.

BİNALİ YILDIRIM VE SEMİHA YILDIRIM'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Binali Yıldırım açıklamasında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.





