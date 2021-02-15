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15.02.2021 - 13:21 | | DHA

Binanın temel kazısında kemik parçaları bulundu!

Ankara’da, bir binanın temel kazısı sırasında insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Kazı çalışması durdurulurken, kemikler incelenmek üzere müzeye götürüldü.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde yapılacak binanın temel kazısı sırasında kemik parçalarına rastlandı. Kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen işçiler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasını durdurdu.

Binanın çevresine de güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Daha sonra haber verilmesi üzerine Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden gelen ekip, kazı alanında inceleme yaptı. Arkeologların yaptığı inceleme sonunda bölgede 6 adet kemik parçası ve çene iskeleti bulundu. Kemiklerden alınan numuneler incelenmek üzere müzeye götürüldü. Arkeologların bölgedeki incelemesi sürüyor.

Yaklaşık 47 yıldır bölgede bulunan bir esnaf "Burayı dükkan yapmak için kazıyorlardı. Kazı çalışması sırasında kemikler çıktı ve çalışma durduruldu. Babam eskiden burada mezar olduğunu bize söylerdi. Ermeni ya da Yahudilere ait olduğu söyleniyor" dedi.

 

 

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