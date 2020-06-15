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15.06.2020 - 12:10 | | İHA

Bingöl depremi sonrası yeni haberler! Artçı sayısı 159'a yükseldi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3’ü 4’den büyük 159 artçının yaşandığını bildirdi. 5.6’lık artçı deprem nedeniyle ise iki köyde bazı evlerde kısmı hasar yaşandığı aktarıldı.

Bingöl depremi sonrası yeni haberler! Artçı sayısı 159'a yükseldi

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3’ü 4 üzeri olmak üzere 159 artçı deprem meydana gelmiştir.15.06.2020 tarihi saat 09.51’de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzincan, Erzurum ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Son meydana gelen deprem sonrası saha tarama çalışmaları devam etmekte olup şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır.Bingöl Adaklı İlçesi Sevkar Köyü ve Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü’nden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup tarama faaliyetleri devam etmektedir"denildi.

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