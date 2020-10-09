MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi
ABONE OL
09.10.2020 - 12:42 |

Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Sıradaki Haber