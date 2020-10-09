Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.