15.01.2021 - 11:55 | | DHA
Bingöl'de araç, kara saplandı! Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, köy yolunda seyreden bir araç kara saplandı. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri 3 kişiyi, mahsur kaldıkları araçtan kurtardı.
Sakarya'da iğrenç haber! Köpeğe taciz mide bulandırdıSakarya’nın Arifiye ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. İsyan ettiren olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.