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15.01.2021 - 11:55 | | DHA

Bingöl'de araç, kara saplandı! Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, köy yolunda seyreden bir araç kara saplandı. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri 3 kişiyi, mahsur kaldıkları araçtan kurtardı.

Bingöl'de araç, kara saplandı! Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda araçları kara saplanan 3 kişi, kurtarma birimlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kara saplanan araçlarıyla birlikte kurtardı.

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