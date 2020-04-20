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20.04.2020 - 12:54 | | DHA

Bingöl'de EYP düzenekleri ve PKK'nın sözde eyalet sicil defteri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik ormanlık alanda düzenlenen operasyonda 4 farklı noktada toprağa gömülü mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ve sözde eyalet sicil defterinin de olduğu çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Bingöl'de EYP düzenekleri ve PKK'nın sözde eyalet sicil defteri ele geçirildi

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arazi aramasında dört farklı noktada meşelik sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 bidon içinde silah, mühimmat malzemesi, döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, roketatar, anti tank mühimmatı, tüfek fişeği, şarjör, 3 EYP düzeneği, 2 EYP devresi, 30 metre kablo, çok sayıda EYP yapımında kullanılan devre tamamlayıcı, 8 el telsizi, akü, el kamerası, video kaset, cep telefonu, 3 solüsyon, 40 enjektör, 30 tampon, 5 plaster, 2 lehim makinesi, 2 siren, el feneri, sözde eyalet sicil defteri, 1 fotoğraf albümü, 2 eğitim notu, günlük, 2 örgüt kimliği, 20 kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı ve mühimmat imha edilirken, diğer malzemelere ise el konuldu.

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