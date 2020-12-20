MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
ABONE OL
20.12.2020 - 16:37 | | DHA

Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.

Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'Trafik dedektifleri' projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi. EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri verildi. İlk etapta 47 öğrenciye verilen seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim seminerini başarı ile tamamlayan öğrencilere 'Trafik dedektifleri' kartları dağıtıldı.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet