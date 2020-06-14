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14.06.2020 - 18:51 | | DHA

Bingöl'de korkutan deprem! Köpekler hissetti

Gelen son dakika haberlerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ve ev iş yerlerinde yakalananlar panik yaşadı.

Bingöl'de korkutan deprem! Köpekler hissetti

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Karlıova’ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

Bingölde korkutan deprem Köpekler hissetti

4 KÖYDE EVLERDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karlıova’ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin Köseler, Kaynarca, Karabey ve Soğukpınar köylerinde bazı evler hasar gördü. İlk belirlemelere göre köylerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Bingölde korkutan deprem Köpekler hissetti

‘KÖPEKLER HİSSETTİ’

Erzurum'da deprem anında sahibi olduğu iki kurt köpeği ile sokakta gezen Erdal Tatar, kendisinin hissetmediği deprem anında köpeklerin huzursuz olduğunu belirterek, "Köpeklere ne olduğunu anlama çalışırken ev ve iş yerinden çıkanlar deprem olduğunu söyleyince anladım" dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.8, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

Bingölde korkutan deprem Köpekler hissetti

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce uyarmıştBingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.
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