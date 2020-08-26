MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bingöl’de operasyon! EYP ve mühimmat ele geçirildi!
ABONE OL
26.08.2020 - 13:01 | | İHA

Bingöl’de operasyon! EYP ve mühimmat ele geçirildi!

Bingöl’de, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda EYP, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bingöl’de operasyon! EYP ve mühimmat ele geçirildi!

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Merkez kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait EYP ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 25 Ağustos 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek, olay yerinde imha edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında ele geçirilen malzemelerin 1 adet 105 mm’lik top mühimmatı, 301 Adet 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 4’ lü pil bloğu, 1 adet uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirildiği aktarıldı.

Tuma Çelik'in tehdit mesajları fezlekedeMardin'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu. Yazışmalarda D.K.'nın "Beni yollara düşürdün" mesajına Çelik'in, "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün" diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, bu yazışmaların dışında dosyada başka delillerin de olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muğla’da feci olay! Domuz nöbetinde eşini vurdu

Muğla’da feci olay! Domuz nöbetinde eşini vurdu

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

YKS tercih sonuçları AÇIKLANDI 2020! ÖSYM YKS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA!

YKS tercih sonuçları AÇIKLANDI 2020! ÖSYM YKS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA!

Sıradaki Haber