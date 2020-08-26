Bingöl’de operasyon! EYP ve mühimmat ele geçirildi!

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Merkez kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait EYP ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 25 Ağustos 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek, olay yerinde imha edilmiştir” denildi.
Açıklamanın devamında ele geçirilen malzemelerin 1 adet 105 mm’lik top mühimmatı, 301 Adet 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 4’ lü pil bloğu, 1 adet uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirildiği aktarıldı.
Tuma Çelik'in tehdit mesajları fezlekedeMardin'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu. Yazışmalarda D.K.'nın "Beni yollara düşürdün" mesajına Çelik'in, "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün" diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, bu yazışmaların dışında dosyada başka delillerin de olduğunu söyledi.