Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolundaki Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kazada, 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 S 8880 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Koç ile Veysi Türkücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitirdi.

Koç ve Türkücü'nün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, 5 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.