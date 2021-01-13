Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik 2020 yılı içinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce 462, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 bin 978 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu kaydedilirken, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yardım eden 181 şüphelinin gözaltına alındığı, 6'sının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.