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13.01.2021 - 16:52 | | DHA

Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Bingöl'de, 2020'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı uyuşturucuya yönelik polis ve jandarma ekiplerince 3 bin 440 operasyon gerçekleştirildi.

Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik 2020 yılı içinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce 462, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 bin 978 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu kaydedilirken, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yardım eden 181 şüphelinin gözaltına alındığı, 6'sının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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