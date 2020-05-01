MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Binlerce maske ve el dezenfektanı ele geçirildi
ABONE OL
01.05.2020 - 04:24 | | İHA

Binlerce maske ve el dezenfektanı ele geçirildi

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 bin 200 adet maske, 475 litre el dezenfektanı ele geçirilirken, apartmanın bodrum katında oyun oynayan 16 kişiye idari işlem yapıldı.

Binlerce maske ve el dezenfektanı ele geçirildi

 

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınını fırsata çeviren şahısları yakalamak için kent merkezi genelinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Selçuklu ilçesinde bulunan izinsiz olarak maske üretimi yapılan iş yerine yapılan baskında piyasaya tanesi 3 ile 4 liradan satıldığı belirlenen 17 bin 200 adet cerrahi maske, 73 kilogram maske kumaşı ve birer litre ambalajlanmış vaziyette izinsiz olarak üretilmiş 475 litre el dezenfektanı ele geçirildi.

Binlerce maske ve el dezenfektanı ele geçirildi

Yabancı uyruklu iş yeri sahibi hakkında ise işlem başlatıldı.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında toplanan şahısların oyun oynadıkları bilgisi üzerine yapılan denetimde burada bulunan 16 şahsa idari işlem yapılırken, iş yeri sorumlusu M.T., hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Binlerce maske ve el dezenfektanı ele geçirildi

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Sıradaki Haber