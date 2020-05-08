Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 2 yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi ile olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde eÄŸitime ara verilmesi, uzaktan eÄŸitim esaslarÄ±, telafi eÄŸitimleri ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde eÄŸitime ara verilmesi durumunda sÄ±nÄ±f geÃ§me ve Ã¶ÄŸrenci baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesine iliÅŸkin esaslar belirlendi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Okul Ã–ncesi EÄŸitim ve Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ haller"Â baÅŸlÄ±klÄ± maddede yeniden gÃ¼ncellendi. Bu kapsamda; ilÃ§e, il veya Ã¼lke genelinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimi aksatacak nitelikte olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durum, sel, deprem, elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± ve benzeri doÄŸal afetler ile hastalÄ±k veya salgÄ±n hastalÄ±k gibi nedenlerle, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan veya il ve ilÃ§e hÄ±fzÄ±ssÄ±hha kurulunun kararÄ±na istinaden mahalli mÃ¼lki idare amiri tarafÄ±ndan okullarda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilebilecek.

YapÄ±lamayan derslerin telafisi iÃ§in okul yÃ¶netimleri ve il- ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince gerekli Ã¶nlemler alÄ±nacak. Okullara verilen arada gerÃ§ekleÅŸtirilen uzaktan eÄŸitim dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak. YÃ¼z yÃ¼ze telafi eÄŸitimleri, gerektiÄŸinde hafta sonlarÄ± da dÃ¢hil olmak Ã¼zere okul derece ve tÃ¼rlerine gÃ¶re okul yÃ¶netimleri, il- ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri veya BakanlÄ±k tarafÄ±ndanÂ planlanÄ±p yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek. Telafi eÄŸitimleri de puanla deÄŸerlendirilmeyecek.

VELÄ°NÄ°N TALEBÄ° Ä°LE SINIF TEKRARI OLACAK

EÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmesi ve sadece bir dÃ¶nem puanÄ±nÄ±n bulunmasÄ± durumunda; bu puanÄ±n sÄ±nÄ±f geÃ§me puanÄ±nÄ±n altÄ±nda kalÄ±p kalmamasÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n 4, 5, 6, 7Â ve 8'inci sÄ±nÄ±flardaki tÃ¼m Ã¶ÄŸrenciler bir Ã¼st sÄ±nÄ±fa geÃ§miÅŸ sayÄ±lacak.Â Bu durumda derslerin bir dÃ¶neme ait dÃ¶nem puanlarÄ± yÄ±lsonu puanÄ± olarak sayÄ±lacak. YÄ±lsonu puanÄ±, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puan, yÄ±lsonu baÅŸarÄ± puanÄ± ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ± (OBP) hesaplanmasÄ±nda da kullanÄ±lacak. Ä°lkokul 1, 2 ve 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim faaliyetlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde baÅŸarÄ± durumu deÄŸerlendirilen Ã¶ÄŸrenciler bir Ã¼st sÄ±nÄ±fa geÃ§miÅŸ sayÄ±lacak. Ancak ilkokullarda velinin yazÄ±lÄ± talebi doÄŸrultusunda sÄ±nÄ±f tekrarÄ± yaptÄ±rÄ±labilecek.

Liselerde ise eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmesi, Ã¶ÄŸrencilerin sadece bir dÃ¶nem puanÄ±nÄ±n bulunmasÄ± ve ara vermeye sebep olan ÅŸartlarÄ±n devam etmesi nedeniyle telafi programÄ±nÄ±n uygulanamayacak olmasÄ± durumunda Ã¶ÄŸrencilerin yÄ±lsonu puanÄ±, bir dÃ¶nem puanÄ± ile belirlenecek. Bu kapsamda; doÄŸrudan sÄ±nÄ±f geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã¶ÄŸrenciler doÄŸrudan, doÄŸrudan sÄ±nÄ±fÄ± geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlamayan Ã¶ÄŸrenciler ise alt sÄ±nÄ±flar da dÃ¢hil baÅŸarÄ±sÄ±z ders sayÄ±sÄ± toplamÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n sorumlu olarak sÄ±nÄ±f geÃ§ecek. DevamsÄ±zlÄ±k nedeniyle sÄ±nÄ±f tekrarÄ±na kalan Ã¶ÄŸrenciler, bu kapsamda deÄŸerlendirilmeyecek.

Mesleki ve teknik lise Ã¶ÄŸrencilerinden iÅŸletmelerde mesleki eÄŸitim gÃ¶renlerin, beceri sÄ±navÄ±nÄ±n yapÄ±lamamasÄ± durumunda iÅŸletmede beceri, mesleki eÄŸitim dersinin bir dÃ¶nem baÅŸarÄ± puanÄ±, bu dersin yÄ±lsonu baÅŸarÄ± puanÄ± olarak deÄŸerlendirilecek. Teorik ve uygulamalÄ± derslerin eÄŸitimini iÅŸletmelerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olarak gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler de Ã¶nceki sÄ±nÄ±flarda yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ eÄŸitim programÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ± ÅŸartÄ±yla, birÂ Ã¼st sÄ±nÄ±fa geÃ§ecek.