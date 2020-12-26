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26.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

BioNTech ile 4.5 milyon doz için imzalar atıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını, bu kapsamda 550 bin doz aşının yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

BioNTech ile 4.5 milyon doz için imzalar atıldı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmayı, “BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün (önceki gün) sizlerle paylaşmıştım. Bu gece (dün gece) 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı” ifadeleriyle duyurdu. Koca şöyle devam etti:

İlk etapta 550 bin doz

“Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.” Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, “Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak” bilgisini paylaştı.

‘Yaptığı ayrıcalık unutulmayacak’

Anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin’in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, “Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

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