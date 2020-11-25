Bir aile paramparça oldu! Anne öldü, 2 çocuğu ve eşi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, kavşaktan dönmek isteyen İsmail Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve otomobildeki sürücü İsmail Kılıç ile eşi Nazlı Kılıç ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk annesi Nazlı Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Annesinin öldüğü kazada yaralanan Ebru Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.