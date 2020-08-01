Olay, 30 Temmuz'da YÃ¼ceyurt Mahallesi Åžehit Ä°smail Åžirin Caddesi'ndeki 11 katlÄ± apartmanÄ±n birinci katÄ±nda meydana geldi. BoÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olan GÃ¼lbeyaz G.(40) , bir sÃ¼re Ã¶nce Dursun Denli(40) ile telefonda arkadaÅŸlÄ±k kurdu. Ancak GÃ¼lbeyaz G., bir sÃ¼re sonra konuÅŸmayÄ± bitirmek isteyince, Dursun Denli , kadÄ±nÄ± ve ailesini Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit etti.

Bunun Ã¼zerine Yeni Mahalle Polis Merkezi'ne baÅŸvuran GÃ¼lbeyaz G., Dursun Denli'den ÅŸikayetÃ§i oldu. Bunu Ã¶ÄŸrenen Dursun Denli, konuÅŸmak amacÄ±yla GÃ¼lbeyaz G.'nin ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Dursun Denli ile aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu esnada yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancasÄ±nÄ± Ã§eken Dursun Denli, GÃ¼lbeyaz G.'nin babasÄ± Turgut Kandur, (65)Â annesi DÃ¶ndÃ¼ Kandur, kardeÅŸi Can Serkan KandurÂ Â (24) ile hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen eÅŸi Beyza Kandur'aÂ Â (24) ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Olaydan sonra kaÃ§an Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucu merkeze baÄŸlÄ± YakupoÄŸlun kÃ¶yÃ¼nde yaralÄ± halde yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Denli, Sivas Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±pÂ FakÃ¼ltesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardÄ±ndan dÃ¼n sabah saatlerinde sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â



Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Denli, akÅŸam saatlerinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda adliyeye sevk edildi. Dursun Denli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemeÂ tarafÄ±ndan tutuklanarak Sivas E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Dursun Denli'nin savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sonlandÄ±ran GÃ¼lbeyaz G.'yi ailesini Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit ettiÄŸi, kadÄ±nÄ±n ÅŸikayetÃ§i olmasÄ± Ã¼zerine olay gÃ¼nÃ¼ GÃ¼lbeyaz G'nin yanÄ±na konuÅŸmak iÃ§in gittiÄŸini ve evdekilerin kendisine aniden bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da Ã¼zerindeki tabanca ile evdekilereÂ ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â