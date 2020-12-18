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18.12.2020 - 22:53 | | DHA

Bir anda alev topuna döndü! Çaresizce izledi

Sivas'ta, seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bir anda alev topuna döndü! Çaresizce izledi

Olay, saat 21.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Valilik Konutu önünde meydana geldi. Atilla Öztürk yönetimindeki 58 ACF 226 plakalı kamyonetin seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı kasasında taşıdığı kağıtlar alev aldı. Yangını fark eden sürücü Öztürk, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bir anda alev topuna döndü Çaresizce izledi




Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kamyonette hasar oluştu. Yangını fark eden Sivas Valisi Salih Ayhan da sürücü Öztürk'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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